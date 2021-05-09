Elon Musk’ın açıklamaları kripto para yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı! Dogecoin dibe çakıldı!
Elon Musk'ın açıklamaları ile bir anda parlayan kripto para Dogecoin, tüm yatırımcıları tarafından gece gündüz takip ediliyor. Tesla'nın sahibi Elon Musk kendisini Dogefather olarak ilan ettikten sonra Dogecoin'de büyük bir değişim yaşanması bekleniyordu. Ancak açıklamalar sonrası Dogecoin dibe çakıldı.
KENDİNİ 'DOGEFATHER' İLAN ETMİŞTİ
Kendini hem öncesinde hem de şov sırasında "Dogefather" ilan eden Elon Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Şovun ardından yüzde 29 düşüş yaşan Dogecoin 51 cent seviyelerini test etti.
Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.
Aslında, Dogecoin'in fiyatı Musk yayındayken düşmeye başladı. Program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü. Ek olarak, ticaret uygulaması Robin Hood, Musk şovdayken kripto para birimi ile ilgili alım satım sorunları yaşadı, ancak sorunlar hızla çözüldü.
Musk, Saturday Night Live'da Dogecoin dahil kripto para birimlerini açıklamak için 'finans uzmanı Lloyd Ostertag' karakterinde yer aldı.
YATIRIMCILAR UMDUĞUNU BULAMADI
Musk'ın şova katılacağını duyan yatırımcılarda heyecan yükselmiş, programı izlemek için partiler düzenlenmişti. Ancak 'Dogefather'ın bu kez sözleri istenen etkiyi yaratamadı.
İddialardan biri Musk'ın Tesla Motor'unun yeniden Dogecoin almaya başlaması yönündeyken, birtakım iddialarsa yayın öncesinde büyük satışların yapıldığı yönündeydi.
Musk'ın piyasanın en büyük dördüncü kripto parası haline getirdiği Dogecoin'de yükselişi Mark Cuban, Snoop Dogg ve Gene Simmons gibi ünlüler de desteklemişti.