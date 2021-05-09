Elon Musk’ın açıklamaları kripto para yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı! Dogecoin dibe çakıldı!

Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.

Aslında, Dogecoin'in fiyatı Musk yayındayken düşmeye başladı. Program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü. Ek olarak, ticaret uygulaması Robin Hood, Musk şovdayken kripto para birimi ile ilgili alım satım sorunları yaşadı, ancak sorunlar hızla çözüldü.