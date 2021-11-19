SGK'ya yazıyı teslim et parayı al! Başvuru yapmak için sakın gecikmeyin! En az 4760 TL hesaplara yatacak. Emekli aylığını bekleyenlere nakit sıkıntısı yaşamaması için nakit avans ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Bu taleplerden birisi de emeklilik bekleyenlere sunulan nakit avans fırsatının mevcut emeklilere de sunulması isteniyor. Talep hayata geçerse nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteme hakkına sahip olacak.