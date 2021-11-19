SGK'ya yazıyı teslim et parayı al! Başvuru yapmak için sakın gecikmeyin! En az 4760 TL hesaplara yatacak!
Maaşının bağlanmasını bekleyen emeklilere sunulan nakit avans fırsatı devam ediyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Son zamanlarda bu düzenlemenin mevcut emekliler için uygulanması için talepler var. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oldu. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans olanağının bir benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi beklentiler arasında. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilere de 3 maaş avans ödemesi yapılacak.
SGK'ya yazıyı teslim et parayı al! Başvuru yapmak için sakın gecikmeyin! En az 4760 TL hesaplara yatacak. Emekli aylığını bekleyenlere nakit sıkıntısı yaşamaması için nakit avans ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Bu taleplerden birisi de emeklilik bekleyenlere sunulan nakit avans fırsatının mevcut emeklilere de sunulması isteniyor. Talep hayata geçerse nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteme hakkına sahip olacak.
Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.