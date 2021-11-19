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1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, bor ihracatıyla ilgili konuştu. Kalaycı, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi. Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.

AA
19.11.2021 15:14 - Son Güncelleme: 19.11.2021 15:34
1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.

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1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Prof. Dr. Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi.

1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkati çekerek "Cenabıhak, boru bizim topraklarımıza vermiş, bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz, katma değerli ürün haline getirmemiz ve dünyaya bu şekilde satmamız gerekiyor." diye konuştu.

1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

"1 KİLOGRAM BİLE BOŞTA ÜRÜNÜMÜZ YOK, TAMAMINI SATTIK"
Borun katma değerini yükselmek için çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Kalaycı, şunları kaydetti: "Başlangıcında hammadde olarak ihraç edilen bor, daha sonra ara ürün olarak ihraç edilmeye başlandı.

1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!

Şimdi de hükümetimiz 2022 yılı sonunda katma değeri daha yüksek, tonu 30 bin dolar civarında olan Bor Karbür fabrikamızı faaliyete geçirecek ve o şekilde ihraç etme imkanımız olacak.

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