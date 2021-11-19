1 milyar dolardan fazla gelir bekleniyor! Türkiye bor madeninin tamamını ihraç etti!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, bor ihracatıyla ilgili konuştu. Kalaycı, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi. Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.
Trabzon'da çeşitli programlara katılan Prof. Dr. Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi.
Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkati çekerek "Cenabıhak, boru bizim topraklarımıza vermiş, bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz, katma değerli ürün haline getirmemiz ve dünyaya bu şekilde satmamız gerekiyor." diye konuştu.