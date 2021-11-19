Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Çünkü altının çok değerli olduğu günümüzde, ülkeler swap ya da rezerv olarak tuttukları, başka ülkelere ait altınları geri vermemek için ellerinden geleni yapıyordu. Bu durum hâlen de böyle. Almanya, ABD'de olan altınlarını geri almak istedi ancak olumlu bir sonuç alamadı.