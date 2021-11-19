Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!
Türkiye son 10 yıldır altın rezervi konusunda zirveye oynadı. 2012 yılından bu yana Merkez Bankası kasasındaki altın rezervi 400 tona yakın arttı. Merkez Bankası'nın rezervleri 716 tona yükselirken üretim tarafında da 2 yıl içinde 5 proje devreye alınacak. Böylece rezervlerin değeri 325 milyar TL'yi bulacak.
Türkiye son 10 yıldır altın konusunda attığı adımlarla rezervlerini zirveye taşımayı başardı. 2012 yılında Merkez Bankası kasasında bulunan 120 tonluk altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Geçen yılın sonunda bu rakam 716 tonu bulmuştu. Ayrıca yurt dışında bulunan altın stoklarının da Türkiye'ye getirilmesiyle büyük bir başarı elde edildi. Üretim tarafında da birçok yeni proje devreye alındı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin altın rezervi konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirterek "Altın rezervi konusunda dünyada 12'nci sırada olan Türkiye, önümüzdeki dönemde ilk 10'a girecektir" dedi.
DIŞARIDA ALTINIMIZ KALMADI
Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışında bulunan fiziki altınlarının geri getirilmesi yönünde bir karar alındığını söyleyen İslam Memiş "Cumhurbaşkanı'mızın da önderliğinde başta Londra olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan altınlarımızı geri aldık. Bu zor bir dönemdi.