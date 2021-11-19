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Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Türkiye son 10 yıldır altın rezervi konusunda zirveye oynadı. 2012 yılından bu yana Merkez Bankası kasasındaki altın rezervi 400 tona yakın arttı. Merkez Bankası'nın rezervleri 716 tona yükselirken üretim tarafında da 2 yıl içinde 5 proje devreye alınacak. Böylece rezervlerin değeri 325 milyar TL'yi bulacak.

19.11.2021 15:49 - Son Güncelleme: 19.11.2021 15:49
Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Türkiye son 10 yıldır altın konusunda attığı adımlarla rezervlerini zirveye taşımayı başardı. 2012 yılında Merkez Bankası kasasında bulunan 120 tonluk altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Geçen yılın sonunda bu rakam 716 tonu bulmuştu. Ayrıca yurt dışında bulunan altın stoklarının da Türkiye'ye getirilmesiyle büyük bir başarı elde edildi. Üretim tarafında da birçok yeni proje devreye alındı.

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Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Geçen yıl 42 tonluk üretim ile cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2022 ve 2023 yılları içerisinde Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da devreye alınacak altın madenleri ile yıllık üretimin 50 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin altın rezervi konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirterek "Altın rezervi konusunda dünyada 12'nci sırada olan Türkiye, önümüzdeki dönemde ilk 10'a girecektir" dedi.

Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

DIŞARIDA ALTINIMIZ KALMADI
Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışında bulunan fiziki altınlarının geri getirilmesi yönünde bir karar alındığını söyleyen İslam Memiş "Cumhurbaşkanı'mızın da önderliğinde başta Londra olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan altınlarımızı geri aldık. Bu zor bir dönemdi.

Türkiye’den 5 yeni altın rezervi müjdesi daha! Değeri tam 325 milyar TL’yi buluyor!

Çünkü altının çok değerli olduğu günümüzde, ülkeler swap ya da rezerv olarak tuttukları, başka ülkelere ait altınları geri vermemek için ellerinden geleni yapıyordu. Bu durum hâlen de böyle. Almanya, ABD'de olan altınlarını geri almak istedi ancak olumlu bir sonuç alamadı.

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