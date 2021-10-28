SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!
Emeklilik bekleyen kişilere üç maaşa kadar nakit avans olanağı sağlanıyor. Aynı zamanda bu düzenlemenin mevcut emekliler için uygulanması için talepler var. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oldu. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekliler son dönemde ön ödeme ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da merak ederek takip altına alıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans olanağının bir benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi beklentiler arasında. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilere de 3 maaş avans ödemesi yapılabilecek.
28.10.2021 18:11
- Son Güncelleme: 28.10.2021 18:11
SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak. Emekli aylığını bekleyen vatandaşlara o süre zarfında nakit sıkıntısı yaşamaması adına nakit avans sağlanıyor. Son dönemde gündeme gelen nakit avans imkanının mevcut emekliler için uygulanması da talep ediliyor. 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı akıllarda yerini alıyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.