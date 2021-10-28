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Haberler Ekonomi SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

Emeklilik bekleyen kişilere üç maaşa kadar nakit avans olanağı sağlanıyor. Aynı zamanda bu düzenlemenin mevcut emekliler için uygulanması için talepler var. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oldu. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekliler son dönemde ön ödeme ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da merak ederek takip altına alıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans olanağının bir benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi beklentiler arasında. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilere de 3 maaş avans ödemesi yapılabilecek.

28.10.2021 18:11 - Son Güncelleme: 28.10.2021 18:11
SGK’ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak. Emekli aylığını bekleyen vatandaşlara o süre zarfında nakit sıkıntısı yaşamaması adına nakit avans sağlanıyor. Son dönemde gündeme gelen nakit avans imkanının mevcut emekliler için uygulanması da talep ediliyor. 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı akıllarda yerini alıyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

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SGK’ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

NAKİT AVANS İMKANI

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

SGK’ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

SGK’ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız.

SGK’ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak!

Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

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