SGK'ya yazıyı getiren parayı alır! Başvuru için sakın geç kalmayın! En az 4.881 TL ödeme yapılacak. Emekli aylığını bekleyen vatandaşlara o süre zarfında nakit sıkıntısı yaşamaması adına nakit avans sağlanıyor. Son dönemde gündeme gelen nakit avans imkanının mevcut emekliler için uygulanması da talep ediliyor. 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı akıllarda yerini alıyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.