Otomobil almak isteyenler için son günler! Bütçeye uygun 180 bin TL altı araçlar sizleri bekliyor! Son 3 gün kaldı…

Ekim ayının son günleri yaklaşırken otomobil markalarının kampanyaları da sona ermek üzere ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Otomobil alma hayaliyle yanıp tutuşan fakat bütçesine uygun araç bulamadığı için üzülen vatandaşlar için müjdeli haber var. 180 TL altı otomobil fırsatları sizleri bekliyor ve Ekim ayının sonunda bitecek olan kampanyalar için son 4 gün kaldı. Otomobil markalarının hangi modellerinin ne kadar fiyatla satıldığını haberimizden öğrenebilir ve istediğiniz özelliklere sahip almak istediğiniz otomobile karar verebilirsiniz.