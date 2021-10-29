Otomobil almak isteyenler için son günler! Bütçeye uygun 180 bin TL altı araçlar sizleri bekliyor! Son 3 gün kaldı…
Hem sıfır araç almak isteyen hem de bütçesi yetmeyen vatandaşlar için 180 TL altı otomobil modellerini haberimizde derledik. Hayalinizdeki otomobile kavuşmanız çok zor değil, uygun fiyatlarla alacağınız otomobil bütçenizi zorlamamış olacak. Pek çok markada bulabileceğiniz 180 bin TL altı araçlar Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Citroen, Kia otomobil markalarının 180 bin TL altı satılan modellerini inceleyerek almak istediğinize karar verebilirsiniz.
29.10.2021 09:46
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:46
Ekim ayının son günleri yaklaşırken otomobil markalarının kampanyaları da sona ermek üzere ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Otomobil alma hayaliyle yanıp tutuşan fakat bütçesine uygun araç bulamadığı için üzülen vatandaşlar için müjdeli haber var. 180 TL altı otomobil fırsatları sizleri bekliyor ve Ekim ayının sonunda bitecek olan kampanyalar için son 4 gün kaldı. Otomobil markalarının hangi modellerinin ne kadar fiyatla satıldığını haberimizden öğrenebilir ve istediğiniz özelliklere sahip almak istediğiniz otomobile karar verebilirsiniz.