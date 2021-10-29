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Haberler Ekonomi Otomobil almak isteyenler için son günler! Bütçeye uygun 180 bin TL altı araçlar sizleri bekliyor! Son 3 gün kaldı…

Otomobil almak isteyenler için son günler! Bütçeye uygun 180 bin TL altı araçlar sizleri bekliyor! Son 3 gün kaldı…

Hem sıfır araç almak isteyen hem de bütçesi yetmeyen vatandaşlar için 180 TL altı otomobil modellerini haberimizde derledik. Hayalinizdeki otomobile kavuşmanız çok zor değil, uygun fiyatlarla alacağınız otomobil bütçenizi zorlamamış olacak. Pek çok markada bulabileceğiniz 180 bin TL altı araçlar Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Citroen, Kia otomobil markalarının 180 bin TL altı satılan modellerini inceleyerek almak istediğinize karar verebilirsiniz.

29.10.2021 09:46 - Son Güncelleme: 29.10.2021 09:46
Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…

Ekim ayının son günleri yaklaşırken otomobil markalarının kampanyaları da sona ermek üzere ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Otomobil alma hayaliyle yanıp tutuşan fakat bütçesine uygun araç bulamadığı için üzülen vatandaşlar için müjdeli haber var. 180 TL altı otomobil fırsatları sizleri bekliyor ve Ekim ayının sonunda bitecek olan kampanyalar için son 4 gün kaldı. Otomobil markalarının hangi modellerinin ne kadar fiyatla satıldığını haberimizden öğrenebilir ve istediğiniz özelliklere sahip almak istediğiniz otomobile karar verebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…
RENAULT YENİ CLİO
Joy 1.0 Sce 65 bg 178.000 ₺
Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…

Joy 1.0 TCe ECO 100bg 197.900 ₺

Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…
HYUNDAI İ10

1.0 MPI Manuel MT Jump (Benzinli) 168.150 TL 164.150 TL
Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…

1.0 MPI AMT Jump (Benzinli) 175.250 TL 172.500 TL

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