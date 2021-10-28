Altın fiyatları rotasını aniden değiştirdi! Alan satan artık iki kez düşünüyor inceldiği yerden kopacak! Uzman isimden baş döndüren tahmin
Altın fiyatları her geçen gün yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelerde. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları okuyor. Uzman isimler, ayın sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve son analizlerini merak edenler için açıkladı.
Altın fiyatları rotasını aniden değiştirdi! Alan satan artık iki kez düşünüyor inceldiği yerden kopacak! Uzman isimden baş döndüren tahmin geldi. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler herkesi şaşırtıyor. Fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin hemen sonrasında çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını inceliyor. Özellikle gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları okuyor. Bir süredir yükselişini istikrarlı olarak sürdüren gram altın fiyatları özellikle bir haftalık sürece bakıldığında aynı seviyelerinde geziniyor ve bu hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırıyor.
"2025'E KADAR..."
Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor.
Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında 'normale döndük' demek için çok erken. 2025'e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor" dedi.