Altın fiyatları rotasını aniden değiştirdi! Alan satan artık iki kez düşünüyor inceldiği yerden kopacak! Uzman isimden baş döndüren tahmin geldi. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler herkesi şaşırtıyor. Fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin hemen sonrasında çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını inceliyor. Özellikle gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları okuyor. Bir süredir yükselişini istikrarlı olarak sürdüren gram altın fiyatları özellikle bir haftalık sürece bakıldığında aynı seviyelerinde geziniyor ve bu hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırıyor.