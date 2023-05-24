Elleri, cüzdanları yakıyor! 2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel tosun, dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

Kurban Bayramı'na her yıl yaklaşırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık bulabilme arayışına girerler. 2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatlarını öğrenmek, bütçelerine uygun bir seçim yapabilmek için oldukça önemlidir. Dana kurbanlık tercih edenler için, 2023 yılında uygun fiyatlarla kaliteli bir seçenek bulmak mümkündür. Dana fiyatları, bölgesel faktörlere, hayvanın kilosuna, beslenme durumuna ve cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Piyasada farklı bölgelerden ve çiftliklerden gelen dana seçenekleri bulunmaktadır.