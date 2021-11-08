7.9 milyon kişi bu habere kulak kesildi! Asgari ücrete zamda 3 farklı yöntem görüşülecek! 2022 Ocak'ta maaşlara AGİ dahil en az...
2022 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam tutarına odaklandı. 7.9 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürüyor. 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.
7.9 milyon kişi bu habere kulak kesildi! Asgari ücrete zamda 3 farklı yöntem görüşülecek! 2022 Ocak'ta maaşlara AGİ dahil en az ne kadar zam yapılacağı gündemde yerini almaya başladı. Belli olmasına artık 57 günden daha az zaman var! Asgari ücrete en az 715 TL zam! 2022 yılında tüm maaşlar... Yaklaşık 7.9 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihi bekliyor.
YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak.
İLK İHTİMAL
Son açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 19,89'a çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücrete 565 lira zam yapılacak ve 2022 yılında ödenecek asgari ücret maaşı 3.390 lira seviyesine çıkacak.
700 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR
İkinci senaryoda ise mevcut enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenerek asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Bu yöndeki formülde ise ortaya yüzde 25'lik asgari ücret maaş zammı çıkıyor. Söz konusu oran mevcut asgari ücrete indirgendiğinde ise 700 liranın üzerinde zam ile 2022 yılı için 3500 liranın üzerinde bir asgari ücret gündeme geliyor.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ
İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.