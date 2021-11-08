7.9 milyon kişi bu habere kulak kesildi! Asgari ücrete zamda 3 farklı yöntem görüşülecek! 2022 Ocak'ta maaşlara AGİ dahil en az ne kadar zam yapılacağı gündemde yerini almaya başladı. Belli olmasına artık 57 günden daha az zaman var! Asgari ücrete en az 715 TL zam! 2022 yılında tüm maaşlar... Yaklaşık 7.9 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihi bekliyor.