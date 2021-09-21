Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

İzmir'de bir kadın hem öz babasından hem de evlatlık alan babasından yetim aylık alınca SGK kesinti yaptı. SGK'nın kesintisinin ardından maaşı kesilen kadın, avukatı aracılığıyla SGK'ya karşı İzmir 16. İş Mahkemesinde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, genelge gereğince geçmişe yönelik borç tahakkuk ettirilmesi ve aylıklardan kesinti yapılmasına yönelik işlemin iptaline ve yapılan kesintilerin davacıya yasal faiziyle iadesine karar verdi.

21.09.2021 16:46 - Son Güncelleme: 21.09.2021 16:46
SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

İzmir 16. İş Mahkemesi, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişinin üzerinden yetim maaşı alırken, kesinti yapılması üzerine dava açan 74 yaşındaki kadını haklı buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

İzmir'de yaşayan İ.D, 1981 yılında eşini, 1985'te kendisini evlat edinen babasını, 1986'da da öz babasını kaybetti. Hem öz babasının hem de eşinin emekli sandığı iştirakçisi olması nedeniyle ilk olarak eşinden sonra da babasından ölüm aylığı aldı.

SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

İ.D, 2004 yılında eşinden aldığı aylıktan feragat ederek, kendisini evlat edinen babasından yetim aylığı almak için başvurdu. Başvuru kabul edildi.

SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

SGK, 2013 yılında çıkardığı genelge ile İ.D.'nin gelirinin brüt asgari ücretten yüksek olması nedeniyle, 21 bin 262 lira borç tahakkuk ettirip, aylıklardan 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verdi.

SGK’ya dava açtı kazandı! Şimdi 2 maaş birden alıyor!

Karara İ.D, itiraz etti ancak reddedildi. Bunun üzerine İ.D, avukatı aracılığıyla SGK'ya karşı İzmir 16. İş Mahkemesinde dava açtı.

SON DAKİKA