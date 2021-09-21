SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...
Bankaların emeklilere özel yapmış olduğu kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar kendi aralarında uçsuz bucaksız bir rekabete giriyor. SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL geri ödemesiz nakit para verilecek. Bildindiği üzere bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyon fırsatları ile ek gelir kazandı. Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan almak istediğine karar kılmamış emekli yurttaşlar amacıyla duyuru oluşturulan yeni teklifleri haberimizde sizler için derledik. İşte Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!
SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! Milyonlarca kişi maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Bankaların emeklilere özel yapmış olduğu kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar kendi aralarında uçsuz bucaksız bir rekabete giriyor. SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL geri ödemesiz nakit para verilecek.
Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 1000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,
2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.
PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?
Emekli promosyon ücretleri konusu ile ilgili özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.