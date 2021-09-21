SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! Milyonlarca kişi maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Bankaların emeklilere özel yapmış olduğu kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar kendi aralarında uçsuz bucaksız bir rekabete giriyor. SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL geri ödemesiz nakit para verilecek.