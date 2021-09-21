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Haberler Ekonomi SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

Bankaların emeklilere özel yapmış olduğu kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar kendi aralarında uçsuz bucaksız bir rekabete giriyor. SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL geri ödemesiz nakit para verilecek. Bildindiği üzere bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyon fırsatları ile ek gelir kazandı. Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan almak istediğine karar kılmamış emekli yurttaşlar amacıyla duyuru oluşturulan yeni teklifleri haberimizde sizler için derledik. İşte Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar!

21.09.2021 17:35 - Son Güncelleme: 21.09.2021 17:35
SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! Milyonlarca kişi maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise detaylı kampanyalar düzenliyorlar. Bankaların emeklilere özel yapmış olduğu kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar kendi aralarında uçsuz bucaksız bir rekabete giriyor. SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL geri ödemesiz nakit para verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

Maaşını ING'den alan emekliler, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 2 Otomatik Fatura talimatı ile 500 TL ek promosyon toplamda 1.500 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor.

SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

Emekli maaşını taşıyanlara, %1,39'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok!

Akbank ve Türkiye İş Bankası ile iş birliği yaparak ATM erişimimizi Türkiye genelinde 12 kat artırdık. 12.000'den fazla ATM'yi ücretsiz ve sınırsız kullanabilirsiniz.

SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 1000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,
2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.

SGK, SSK ve Bağkur’lu emekliye koşulsuz 1.000 TL! Maaşı 2.500 TL üzeri olanlar hemen başvurup alabilir! 3 yıl içinde...

PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Emekli promosyon ücretleri konusu ile ilgili özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapar iken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

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