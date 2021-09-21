Konut kredisi alacaklar dikkat: En düşük faizli kredi veren bankalar değişti! 200 Bin TL’ye 1.37 faiz!

Konut kredisi alacak vatandaşlar en düşük faizli kredi alabilecekleri bankaları araştırıyor. Bankaların çoğu 200 bin TL'ye ayda yüzde 1.37 faiz uyguluyor. Birikimi olan vatandaşlar bankalardan aldıkları konut kredisini de üzerine ekleyerek bir ev sahibi olabiliyor. Ev hayaliyle yanıp tutuşanlar sık sık yeni duyurulan konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki şu anda bankacılık piyasasında en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? Gelin hep birlikte bakalım...