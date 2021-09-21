Konut kredisi alacaklar dikkat: En düşük faizli kredi veren bankalar değişti! 200 Bin TL'ye 1.37 faiz!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların 200 TL karşılığındaki faiz oranlarını ve toplam maaliyetini öğrenmek istiyor. Her bankan dosya masrafını farklı miktarlarda çıkardığından ortaya çıkan toplam maaliyette de değişiklik oluyor. TEB, müşterilerine 120 ay vadeli 200 Bin TL konut kredisi verdiğinde toplam maliyeti 410.596 TL olarak belirtirken, Yapı Kredi Bankası aynı şartlarda verdiği konuk kredisinde maaliyeti 410.873 TL olarak kaydediyor. Öte yandan iki banka da 1,37 kredi faizi uyguluyor. Peki en düşük faizli konut kredisini veren banka hangisi? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 120 bin TL'ye ne kadar faiz uyguluyor?
Konut kredisi alacak vatandaşlar en düşük faizli kredi alabilecekleri bankaları araştırıyor. Bankaların çoğu 200 bin TL'ye ayda yüzde 1.37 faiz uyguluyor. Birikimi olan vatandaşlar bankalardan aldıkları konut kredisini de üzerine ekleyerek bir ev sahibi olabiliyor. Ev hayaliyle yanıp tutuşanlar sık sık yeni duyurulan konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki şu anda bankacılık piyasasında en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? Gelin hep birlikte bakalım...
ZİRAAT BANKASI 200 BİN TL KONUT KREDİSİ MALİYETİ NE KADAR?
Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almak isteyenlere aylık yüzde 1,37 faiz uygulanıyor. 120 ay vadeli 200 Bin TL konut kredisi alan müşterilerin bankaya aylık ödemeleri 3.405 TL'dir. Müşteri toplamda bankaya 410.573 TL ödemektedir.
AKBANK 200 BİN TL KONUT KREDİSİ MALİYETİ NE KADAR?
Akbank konut kredisi için aylık yüzde 1,37 kredi faiz koyuyor. 120 ay vadeli 200 Bin TL konut kredisinin aylık taksit tutarı da 3.405 TL... Yani müşteri 200 Bin TL'yi 410.744 TL olarak geri ödüyor.