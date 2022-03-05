32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart'a özel okkalı faizler devrede! Bankada 100.000 TL olması yeterli!
Türkiye'de bankacılık pazarında vadeli mevduat hesaplarına ilgi artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat düzeneğinin katlanarak büyümesinin sonrasında yüksek hoş geldin faizlerine sahip bankaların başka mevduat hesapları da araştırılmaya başladı. Öte yandan güncel bilgilere göre kur korumalı mevduat hesaplarında alakalı tarihte bir önceki haftaya göre %11 civarında bir artış yaşandığı görüldü. Peki en yüksek vadeli TL mevduat hesabı hangi bankada? İşte en yüksek oranları ile tercih edilen o bankalar
05.03.2022 08:46 - Son Güncelleme: 05.03.2022 08:55
2021 Aralık ayından itibaren uygulamaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi büyümeye devam ediyor. 25 Şubat ile biten hafta itibariyle açıklanan verilere göre, bir önceki haftaya nazaran ilgili hesap türü yüzde 11 seviyesinde artarak 520.1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aktarılan verilere göre, 469.2 milyar lira seviyesinden, 520.1 milyar lira seviyesine gelindiği aktarıldı.