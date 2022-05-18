Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Son zamanlarda gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşikte. Dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü yükseliş ile güvenilir liman altında fiyatlarda karmaşıklığa neden oluyor. Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Çember iyice daralıyor ortalık harp yeri