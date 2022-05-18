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Haberler Ekonomi Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 18 Mayıs güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Peki, gram altın ne kadar? bu fiyattan altın alınır mı? gram altın düşecek mi?

18.05.2022 09:32 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:32
Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Son zamanlarda gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşikte. Dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü yükseliş ile güvenilir liman altında fiyatlarda karmaşıklığa neden oluyor. Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Çember iyice daralıyor ortalık harp yeri

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Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

Altın ve dolar fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Haftaya 14,97'den başlayan dolar/TL kuru dün 15,56'ya çıkarak 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

ABD'de TÜFE'nin ardından ÜFE'nin de beklenen düşüşü göstermemesi piyasalarda şahin Fed ve resesyon fiyatlamasını artırdı. Dolar göstergesi ise 105,0 seviyesine yaklaşarak 20 yılın zirvesine çıktı.

Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

EUR/USD paritesinin 1,0350'ye gerilemesiyle gelişen ülke paralarındaki oynaklık arttı.

Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! 7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

Piyasaların kapalı olduğu 15 Mayıs Pazar günü dolar/TL kuru 15, 47 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 16,10 lira seviyesinde.

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