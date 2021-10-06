Müraacat eden 8 maaş birden alabilir! Başvurmayan hakkını kaybeder! SGK'ya bildirdiğiniz anda...

Pek çok iş kolunda alın teri döken milyonlarca kişinin en büyük isteği emekli olmaktır. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler yer alıyor. Bu güvenceler ise dönem dönem işçiler tarafından merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbette bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli.