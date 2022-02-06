BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

2000 sonrası çalışmaya başlayan bir sigortalı 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaşında emekli olurken BES ile 56 yaşında ve 10 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Böylece çalışırken önce BES, sonra SGK'dan emekli oluyor.