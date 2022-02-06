BES'te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı
Milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine son dönemde ilgi artıyor. Bunların başında da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor. BES'te 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Yeni yılla birlikte BES'e de çok sayıda yeni avantaj getirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'da detayları yazdı...
06.02.2022 08:22
- Son Güncelleme: 06.02.2022 08:24
10 yıl 56 yaş şartlarıyla elde edilen ikinci emeklilik fırsatı BES'te yasayla çok sayıda yeni avantaj getirilirken isteyen parasının bir kısmını çekecek.
Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlayan BES'te 10 yıl 56 yaş yetiyor.
45 YAŞINDAN BÜYÜKLER
Yeni yılla birlikte BES'te çok önemli değişiklikler yapıldı. TBMM'de görüşülerek yasalaşan düzenlemelere göre birçok yeni avantaj da getirilmiş oldu.