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Haberler Ekonomi BES'te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

BES'te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

Milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine son dönemde ilgi artıyor. Bunların başında da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor. BES'te 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Yeni yılla birlikte BES'e de çok sayıda yeni avantaj getirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'da detayları yazdı...

06.02.2022 08:22 - Son Güncelleme: 06.02.2022 08:24
BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

10 yıl 56 yaş şartlarıyla elde edilen ikinci emeklilik fırsatı BES'te yasayla çok sayıda yeni avantaj getirilirken isteyen parasının bir kısmını çekecek.

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BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olduğunda rahat bir hayat yaşamak istiyor. Ancak genel olarak çalışırken alınan maaşlar emekli olunca alınan ücretlerden daha fazla oluyor. Bu yüzden alternatif emeklilik sistemlerine ilgi artıyor.

BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlayan BES'te 10 yıl 56 yaş yetiyor.

BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

2000 sonrası çalışmaya başlayan bir sigortalı 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaşında emekli olurken BES ile 56 yaşında ve 10 yıl prim ödeyerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Böylece çalışırken önce BES, sonra SGK'dan emekli oluyor.

BES’te yeni dönem başladı! Destek arttı yaş şartı kalktı

45 YAŞINDAN BÜYÜKLER
Yeni yılla birlikte BES'te çok önemli değişiklikler yapıldı. TBMM'de görüşülerek yasalaşan düzenlemelere göre birçok yeni avantaj da getirilmiş oldu.

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