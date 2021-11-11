EYT'de rota belirleniyor kollar sıvandı. 6.3 milyon kişi gözlerini oraya dikti. Emeklilikte yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını belirtirken komisyonları kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konuların başında yer alıyor ve 5 formülün öne çıktığı bildiriliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı dahil edilmişti.