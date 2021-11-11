EYT'de rota belirleniyor kollar sıvandı! 6.3 milyon kişi gözlerini oraya dikti! Emeklilikte yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde!
6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmaların başladığını bildirdi. Bakan Bilgin açıklamasına "Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Şimdi milyonlar alınacak kararları merakla bekliyor.
EYT'de rota belirleniyor kollar sıvandı. 6.3 milyon kişi gözlerini oraya dikti. Emeklilikte yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını belirtirken komisyonları kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konuların başında yer alıyor ve 5 formülün öne çıktığı bildiriliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı dahil edilmişti.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız" dedi.
Bu konuların detaylarının henüz kendi bakanlıklarında çalışma aşamasında olduğunu belirten Bilgin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulunun toplanması talimatını verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti.
YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.