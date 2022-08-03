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Haberler Ekonomi 1.875 TL anında hesaba yatıyor! Sigorta girişi olanlar dikkat! e-devlet'ten başvuru yapana aylık maaş...

1.875 TL anında hesaba yatıyor! Sigorta girişi olanlar dikkat! e-devlet'ten başvuru yapana aylık maaş...

SGK girişi olanlara para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL veriliyor. e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz. Vatandaşlar arasında dul ya da yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, ölüm aylığı şartları neler? Ölüm aylığı ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
03.08.2022 22:00 - Son Güncelleme: 03.08.2022 22:00
SGK’lılara büyük destek! 1.875 TL hesaplarınıza yatıyor! e-devlet’ten başvuru yapın! Sigorta girişi olanlar...

SGK sigorta girişi olan ve emekli olan kişilerin ailelerinin mağdur olmaması adına ölüm aylığı ödemesi yapılıyor. 2022 yılının ilk günleriyle birlikte ölüm aylığında da artış yaşandı.Ölüm aylığı şartları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilrsiniz.

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SGK’lılara büyük destek! 1.875 TL hesaplarınıza yatıyor! e-devlet’ten başvuru yapın! Sigorta girişi olanlar...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ödenen pek çok destek veya yardım ödemesi var. Bunlardan birisi de halk arasında dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşın ölümü halinde durumunda eşi ve çocuklarının mağdur olmaması adına aylık bağlanıyor.

SGK’lılara büyük destek! 1.875 TL hesaplarınıza yatıyor! e-devlet’ten başvuru yapın! Sigorta girişi olanlar...

Ancak bu noktada bazı koşullar devreye giriyor. Bu şartlar uygun olduğunda vefat eden kişinin eşine ya da çocuklarına her ay maaş yatırılıyor. Ödeme tutarları Ocak ayında artırıldı.

SGK’lılara büyük destek! 1.875 TL hesaplarınıza yatıyor! e-devlet’ten başvuru yapın! Sigorta girişi olanlar...

EN AZ 627 TL ÖDENİYOR

Alt sınır aylığındaki 2500 TL sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 TL'den, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 TL'den az olamayacak.

SGK’lılara büyük destek! 1.875 TL hesaplarınıza yatıyor! e-devlet’ten başvuru yapın! Sigorta girişi olanlar...

Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

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