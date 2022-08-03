1.875 TL anında hesaba yatıyor! Sigorta girişi olanlar dikkat! e-devlet'ten başvuru yapana aylık maaş...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ödenen pek çok destek veya yardım ödemesi var. Bunlardan birisi de halk arasında dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşın ölümü halinde durumunda eşi ve çocuklarının mağdur olmaması adına aylık bağlanıyor.