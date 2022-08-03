1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

Devlet tarafından vatandaşlara her ay düzenli olarak destek ödemeler kapsamında para yatırılıyor. Engellilik maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı gibi her ay hesaplara yatırılan destekler bu ödemeler arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayıyla birlikte ödemelerde artış yaşandı.