1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM'den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!
Devlet tarafından vatandaşa yapılan destek ödemeleri sürüyor. Bilindiği üzere her yıl milyonlarca vatandaşımıza sosyal destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme sağlanıyor. Her ay yapılan destek ödemeleri arasında ise yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi her ay yapılan destekler yer almaktadır. Kurumlar aracılığıyla yapılan başvurular neticesinde tek seferliğine ya da her ay olmak üzere ödemeler hesaplara yatırılıyor.
03.08.2022 23:56 - Son Güncelleme: 03.08.2022 23:56