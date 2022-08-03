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1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM'den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

Devlet tarafından vatandaşa yapılan destek ödemeleri sürüyor. Bilindiği üzere her yıl milyonlarca vatandaşımıza sosyal destek ve yardım ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme sağlanıyor. Her ay yapılan destek ödemeleri arasında ise yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi her ay yapılan destekler yer almaktadır. Kurumlar aracılığıyla yapılan başvurular neticesinde tek seferliğine ya da her ay olmak üzere ödemeler hesaplara yatırılıyor.

takvim.com.tr
03.08.2022 23:56 - Son Güncelleme: 03.08.2022 23:56
1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

1.540 TL-1.690 TL ödeme tanımlandı. Bu şarta uyanın parası hazır! PTT'den hemen çekebilirsiniz.

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1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

Devlet tarafından vatandaşlara her ay düzenli olarak destek ödemeler kapsamında para yatırılıyor. Engellilik maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı gibi her ay hesaplara yatırılan destekler bu ödemeler arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayıyla birlikte ödemelerde artış yaşandı.

1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

İŞTE YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

Evde bakım maaşı

Engelli maaşı

1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

Yaşlılık aylığı

Ölüm aylığı

1.690 TL ceplere girecek! Bu şarta uyan alıyor! PTT ATM’den kontrol edin anında çekin! Size de yatmış olabilir!

ENGELLİ MAAŞI

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.

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