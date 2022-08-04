18-50 yaş arasına aylık en az 5.500 TL maaş! Tecrübesiz, KPSS'siz, sınavsız işe alım! İŞKUR TYP alımları için BAŞVUR butonu bugün yarın aktif!
İŞKUR 2022 TYP alımları için 'Başvur' butonu çok yakında aktif edilecek. Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Ağaçlandırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması alanlarında personel alımı yapacak. Peki TYP alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır? Kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler, kimler başvuramaz? İşte son günlerde çokça araştırılan sorunların yanıtları...
İŞKUR aracılığı ile Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları başlıyor. Bilindiği üzere her yıl Ağustos ayında alım yapılıyor. 2022 yılında da Apustos ayına girmemizle birlikte binlerce kişi konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar TYP alımları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır sorularının yanıtlarını sorguluyor. 18-50 yaş arası en az asgari ücret 5.500 TL maaşla KPSS'siz, sınavsız işe alım yapılacak. İşte detaylar...
İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlar kısaca TYP kurslarına katılanlara her ay asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde yada yerlerde yılda 1 kez İŞKUR tarafından TYP uygulanıyor.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları