18-50 yaş arasına aylık en az 5.500 TL maaş! Tecrübesiz, KPSS'siz, sınavsız işe alım! İŞKUR TYP alımları için BAŞVUR butonu bugün yarın aktif!

İŞKUR aracılığı ile Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları başlıyor. Bilindiği üzere her yıl Ağustos ayında alım yapılıyor. 2022 yılında da Apustos ayına girmemizle birlikte binlerce kişi konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar TYP alımları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır sorularının yanıtlarını sorguluyor. 18-50 yaş arası en az asgari ücret 5.500 TL maaşla KPSS'siz, sınavsız işe alım yapılacak. İşte detaylar...