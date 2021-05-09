15 yaşından büyük her başvuran ödeme alıyor! İŞKUR’dan dev proje! Aylık 400 TL! İşsiz vatandaşlara hem harçlık, hem de istihdam desteği!

İŞKUR Başvuru Şartları

İŞKUR'un katılım için sunmuş olduğu bazı şartlar var. Bunlar ise:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

15 yaşını tamamlamış olmak.

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak.

Emekli olmamak.