15 yaşından büyük her başvuran ödeme alıyor! İŞKUR’dan dev proje! Aylık 400 TL! İşsiz vatandaşlara hem harçlık, hem de istihdam desteği!
İŞKUR 2022 senesinde da milyonlarca şahsa istihdam konusu ile ilgili destek olmaya devam ediyor. Şimdilik bir çok birey bilmiyor. İŞKUR'a başvuranlara günlük ödeme yapılıyor. 15 yaşını dolduran herkes müracaat yapabiliyor. Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR), işsiz vatandaşlara hem harçlık, hem de iş garantisi! İŞKUR'un sunmuş olduğu istihdam projeleri herkese makul eğitimler sağlayıp vatandaşları iş sahibi yapıyor. Bu kapsamda mesleki eğitim kursları düzenlenerek davetlilere günlük ödeme yapılıyor.
İŞKUR'dan dev proje! Katılımcılara aylık 400 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de yatırılıyor. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlayanlar, mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olanlar ve emekli olmayanlar hemen başvurabilir. İşbaşı eğitim programları için 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istediğiniz zaman gidip bilgi alabilirsiniz. İşte detaylar...
Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR işi olmayan vatandaşlara başlattıkları proje kapsamında hem iş buluyor hem de ödeme yapıyor. İstihdam projesi açıklandı! İŞKUR'un bu istihdam projeleriyle mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Katılan vatandaşlar da günlük ödeme alıyor. Ayrıca sonraki süreçte de iş bulmalarına olanak tanınıyor. Peki programa kimler katılabilir? İŞKUR katılımcılara ne kadar ödeme yapıyor?
Genç, yetişkin demeden her yaştan vatandaşın başvurup katılım gösterebileceği 'mesleki eğitim kursu', 'işbaşı eğitim programı', 'girişimcilik eğitimi' gibi imkânlar sayesinde ücretsiz mesleki eğitim alınarak hem öğrenip hem de para kazanılabiliyor. Eğitime ilişkin giderler de İŞKUR tarafından karşılanıyor.
İŞKUR Başvuru Şartları
İŞKUR'un katılım için sunmuş olduğu bazı şartlar var. Bunlar ise:
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
15 yaşını tamamlamış olmak.
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak.
Emekli olmamak.