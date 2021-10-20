SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay
Milyonlarca çalışan rahat bir emeklilik yaşamı sürmek için ne yapması gerektiğini merak ediyor. Bunun yanı sıra yaş şartına takılan kişiler, çalışmaya devam ederlerse SGK'ya fazladan prim ödemiş oluyor. Peki ödenen bu fazla primlerin iadesi oluyor mu? SGK'dan prim iadesi almak için şartlar neler? İşte detaylar...
20.10.2021 09:02
- Son Güncelleme: 20.10.2021 09:09
KISA ÇALIŞMADA PRİM YATIRILMAZ
Soru: İşyerinde Aralık 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğindeydim. Bu süre zarfında 1841,63 lira ücretimi devlet, kalanını şirket tamamladı. Bu süre boyunca sigortam her ay bir veya iki gün yatırıldı. SGK'ya bildirim yapıp dava açsam olumlu sonuçlanır mı?