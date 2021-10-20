SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

KISA ÇALIŞMADA PRİM YATIRILMAZ

Soru: İşyerinde Aralık 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğindeydim. Bu süre zarfında 1841,63 lira ücretimi devlet, kalanını şirket tamamladı. Bu süre boyunca sigortam her ay bir veya iki gün yatırıldı. SGK'ya bildirim yapıp dava açsam olumlu sonuçlanır mı?