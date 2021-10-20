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SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

Milyonlarca çalışan rahat bir emeklilik yaşamı sürmek için ne yapması gerektiğini merak ediyor. Bunun yanı sıra yaş şartına takılan kişiler, çalışmaya devam ederlerse SGK'ya fazladan prim ödemiş oluyor. Peki ödenen bu fazla primlerin iadesi oluyor mu? SGK'dan prim iadesi almak için şartlar neler? İşte detaylar...

20.10.2021 09:02 - Son Güncelleme: 20.10.2021 09:09
SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

KISA ÇALIŞMADA PRİM YATIRILMAZ
Soru: İşyerinde Aralık 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğindeydim. Bu süre zarfında 1841,63 lira ücretimi devlet, kalanını şirket tamamladı. Bu süre boyunca sigortam her ay bir veya iki gün yatırıldı. SGK'ya bildirim yapıp dava açsam olumlu sonuçlanır mı?

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SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde çalışanın sigorta primlerini devlet veya işveren yatırmıyor.

SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

Ancak, işverenin kısa çalışma ödeneğinin üzerine tamamladığı maaş kadar çalışanın sigorta primlerini yatırma zorunluluğu bulunuyor.

SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

Bu şartlarda işvereninizin ödediği maaştan priminizi yatırması gerekiyordu.

SGK’lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay

Bunun için yasal hakkınızı arayabilirsiniz, kısa çalışma ödeneğindeki süre için prim yatırılmadığından yasal hakkınız oluşmuyor.

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