3. maaş ve 2. tazminat hakkı da doğacak! Başvuru yapana tam %25 katkı sağlanıyor! Katılım şartları belli oldu. İşçiler tamamlayıcı emeklilik sayesinde 10 yıl gibi büyük bir süre avantajı sağlayabiliyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet tarafından sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Örneğin 24.500 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 6.125 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanıyor.