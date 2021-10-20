3. maaş ve 2. tazminat hakkı da doğacak! Başvuru yapana tam %25 katkı sağlanıyor! Katılım şartları belli oldu
Bireysel emeklilik sistemine katılım her geçen gün artıyor ve sisteme dair bilgiler milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Bireysel emeklilik sistemi uygulanmaya başlandığından bu yana yoğun ilgili gören sisteme bu yıl Temmuz ayından itibaren 18 yaşının altındaki çocuklar da dahil edilebiliyor. 2000 yılı ve daha sonrasında işe girenler çalıştığı zamanlarda BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşma imkanına sahip olacak. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak.
3. maaş ve 2. tazminat hakkı da doğacak! Başvuru yapana tam %25 katkı sağlanıyor! Katılım şartları belli oldu. İşçiler tamamlayıcı emeklilik sayesinde 10 yıl gibi büyük bir süre avantajı sağlayabiliyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet tarafından sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Örneğin 24.500 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 6.125 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanıyor.
Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.
Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.
Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor.