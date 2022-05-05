🔈SGK'den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği... 📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar!
Kendi işini kurmak ve girişimcilik yapmak isteyen vatandaşlara devlet destekleri tüm hızıyla gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan fırsatların ne kadar olduğunu öğrenmek ve başvuru şartlarını bilerek başvuru yapmak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. SGK'den genç girişimcilere prim desteği ve KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği sizleri bekliyor.
İstihdama ve dolayısıyla ekonomiye katkı sağlayan destekler peşpeşe geliyor ve özellikle Sosyal Güvenlilk Kurumu (SGK) ile KOSGEB 65.000 TL'ye kadar olan girişimci desteği yoğun ilgi görüyor. Kendi işini kurmak isteyenlere SGK'den genç girişimcilere prim desteği sağlıyor, Özellikle kadınları, engellileri ve genç vatandaşların iş hayatına katılmasını isteyen KOSGEB ve SGK tarafından sunulan ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar!
Sertifika Desteği
5.000TL
Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.
* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.