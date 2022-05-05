🔈SGK'den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği... 📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar!

İstihdama ve dolayısıyla ekonomiye katkı sağlayan destekler peşpeşe geliyor ve özellikle Sosyal Güvenlilk Kurumu (SGK) ile KOSGEB 65.000 TL'ye kadar olan girişimci desteği yoğun ilgi görüyor. Kendi işini kurmak isteyenlere SGK'den genç girişimcilere prim desteği sağlıyor, Özellikle kadınları, engellileri ve genç vatandaşların iş hayatına katılmasını isteyen KOSGEB ve SGK tarafından sunulan ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar!