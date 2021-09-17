AK Parti'nin yeni ekonomi paketi netleşmeye başladı! Esnafa vergi muafiyeti, Youtuber'lara vergi dönemi başlıyor
AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık 1 milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes almasını sağlayacak. Çiftçiye yapılan tarımsal desteklerden de kesinti yapılmayacak. Ayrıca Youtuber'lık yapan ve kaydı tutulmayan kazançlar da yasal zemine oturtularak vergilendirilecek. Peki Youtube vergisi nedir? Hangi Youtuber'dan ne kadar vergi alınacak? İşte detaylar...
17.09.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.09.2021 06:59
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi nedeniyle uzun süre dükkânlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık bir milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes alması sağlanacak.