2021-2022 eğitim yılında öğrenci burslarına 100 TL zam geldi! Başvurular başlıyor: Karşılıksız, geri ödemesiz 8 ay boyunca...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlıyor. 2021-2022 yılında da burs başvuru tarihleri duyuruldu. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine verilen burs miktarı 300 TL iken bu yıl 100 TL artırılarak 400 TL'ye çıkarıldı. KYK bursundan faydalanan öğrencilerin de başvuru yapabileceği VGM burs başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde! Yüz yüze eğitimin başladığı yeni dönemde öğrencilere can suyu olacak geri ödemesiz VGM bursu için tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki VGM burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? VGM burs başvuruları nasıl, nereden yapılır? Ortaöğrenim, yükseköğretim VGM burs miktarı ne kadar? İşte cevapları...
2021-2022 eğitim yılında VGM öğrenci burslarına 100 TL yaptı. Karşılıksız, geri ödemesiz 8 ay boyunca üniversite öğrencilerine 400 TL, ortaöğrenim öğrencilerine 100 TL, yabancu uyruklu öğrencilere de 600 TL burs bağlanacak. KYK burs başvuruları için bekleyiş sürerken milyonlarca öğrenci KYK bursunun yanı sıra burs alabileceği yerleri araştırıyor. Tam da bu noktada ilk akla gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl ödediği karşılıksız burslar oluyor. Bu yıl gelen 100 TL'lik zamla birlikte burs miktarı artırıldı. Öğrenciler için VGM burs başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. İşte 15 gün sürecek VGM burs başvurusu hakkında tüm bilgiler...
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilecek bursun başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.
KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
VGM bursundan yararlanamayacak öğrenciler şöyle;
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,