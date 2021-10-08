2021-2022 eğitim yılında öğrenci burslarına 100 TL zam geldi! Başvurular başlıyor: Karşılıksız, geri ödemesiz 8 ay boyunca...

2021-2022 eğitim yılında VGM öğrenci burslarına 100 TL yaptı. Karşılıksız, geri ödemesiz 8 ay boyunca üniversite öğrencilerine 400 TL, ortaöğrenim öğrencilerine 100 TL, yabancu uyruklu öğrencilere de 600 TL burs bağlanacak. KYK burs başvuruları için bekleyiş sürerken milyonlarca öğrenci KYK bursunun yanı sıra burs alabileceği yerleri araştırıyor. Tam da bu noktada ilk akla gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl ödediği karşılıksız burslar oluyor. Bu yıl gelen 100 TL'lik zamla birlikte burs miktarı artırıldı. Öğrenciler için VGM burs başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. İşte 15 gün sürecek VGM burs başvurusu hakkında tüm bilgiler...