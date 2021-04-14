SGK'dan toplu para iadesi! Sigorta girişi olanlara nakit para banka hesabınıza hemen yatıyor! Başvuru nereden yapılır?
Sigorta girişi olanlara nakit para banka hesabınıza hemen yatıyor! Başvuru nereden yapılır? Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların SGK tarafından aranılan kriterleri taşımaları gerekmektedir. Toplu ödeme için kişilerin resmi talepte bulunması gerekir. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılır. Kişilerin başvuru sırasında yanında dilekçe ve T.C. kimlik kartının olması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili birimi başvuruyu inceler ve uygunluğuna dair karar verir. İnceleme dönemi yaklaşık 1 ay kadar sürer. Bu bağlamda yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olmak için prim ödemesi yatırmış ancak emekli olamamış vatandaşlara prim iadesi ödemesi yapıyor. Çalışan her bireyin en büyük hayali emeklilik olarak öne çıkarken SGK emekli olamayanlara muhakkak şartlar altında ödemiş oldukları primler için toplu para ödemesi yapabilmektedir. SGK prim iadesi 2021 hesaplama operasyonları ile emekli olamayanlara para iadesi yapıyor. SGK prim geri-alma dilekçesi yazarak müracaatta bulunan bireylere aranılan koşulları taşımaları halinde o tarihe kadar SGK emeklilik numarası üzerine yatırılan tüm para meblağı toplam olarak geri ödeniyor.
Kıvanç gelen kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir sorusu üzerine vermiş olduğu yanıtta "Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir" diyerek aranılan şartları saydı.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki vatandaşların toplu ödeme almasına izin verilir. Bu kişilerin herhangi bir nedenle işte ayrılması, iş yerini kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını elde edememesi halinde SGK'dan prim iadesi yapılır.
Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir.
Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet süresi erkekler için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmiştir.
Sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi için hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.