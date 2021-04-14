Devlet duruma anında el koydu! Alt gelirliler ve ihtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden tamamen kurtuldu

Dar hasılatlıya elektrik tüketim dayanağı uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay düzenli olarak 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?

14.04.2021 13:36 - Son Güncelleme: 14.04.2021 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





