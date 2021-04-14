Devlet duruma anında el koydu! Alt gelirliler ve ihtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden tamamen kurtuldu
Dar hasılatlıya elektrik tüketim dayanağı uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay düzenli olarak 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?
1 Mayıs 2019'da başlayan 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması' bu yılda devam ediyor. Uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturası devlet tarafından ödeniyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir.
106 LİRAYA KADAR ÖDEME
Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;
- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 TL)
- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,02 TL)
- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 TL)
- 5 ve daha fazla kişilik hanelerde aylık 150 kilovat saat (106,53 lira)
ÖDEMELER PTT'DEN
Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
PTT ELEKTİRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağladığı elektrik yardımları başvuruları ve ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteği için devletin sunduğu özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardıma PTT elektrik yardımı deniyor.
Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve yine milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa sağlanan yardım, bu sene 2021 yılında da vatandaşlara sağlanacak. 2020 yılında en az 53 TL elektrik yardımı ödenirken, en fazla 106 TL olarak elektrik yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı PTT elektrik yardımı koşulları da belli oldu.