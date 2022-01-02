SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır? Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor!
SGK'dan hem Bağkur'luları hem de SSK'lıları sevindiren haber geldi, toplu para iadesi şartları tamamlayanlar için yapılıyor. Tüm şartları yerine getiren ve bir tek eksik primi bulunanlar emekli olmayacakları için üzülüyorken bu haber ile birlikte mutlu olacak. Toplu para iadesi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da istenebiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular dışında memurlar da belli şart dahilinde bu haktan faydalanabiliyor. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Emekli olmak her çalışanın hayali ve iş hayatında uzun yıllar hizmet vermenin ardından bu hayale kavuşmanın detaylarını araştırıyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler ve yaş şartının tamamlanması bu noktada oldukça önemli. Bir de diğer şartları yerine getirip primi eksik olanlar var, SGK'dan müjdeli haber geldi ve o şartları tamamlayanlar toplu para iadesi hakkından yararlanabiliyor. Peki SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? Toplu para iadesi için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar!
SGK TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR?
SGK'dan toplu para iadesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli olabilmek için yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olanlar için toplu para iadesi yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular ile birlikte memurlar da belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.
TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in kaleme aldığı toplu para iadesi alabilmenin şartları şu şekilde: