SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır? Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor!

Emekli olmak her çalışanın hayali ve iş hayatında uzun yıllar hizmet vermenin ardından bu hayale kavuşmanın detaylarını araştırıyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler ve yaş şartının tamamlanması bu noktada oldukça önemli. Bir de diğer şartları yerine getirip primi eksik olanlar var, SGK'dan müjdeli haber geldi ve o şartları tamamlayanlar toplu para iadesi hakkından yararlanabiliyor. Peki SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? Toplu para iadesi için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar!