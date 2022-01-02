Maaş tablosu değişiyor! SSK, Bağkur, memur aylıkları yükseliyor! Aylardır bu an bekleniyordu! Memura 5 bin 279 TL, emekliye 3 bin 146 TL!
Aylardır bu an bekleniyordu! Memura 5 bin 279 TL, emekliye 3 bin 146 TL! Maaş tablosu değişiyor! SSK, Bağkur, memur aylıkları yükseliyor! 2022 yılının ilk günlerinde emekli ve memur vatandaşlar birkaç gün sonra ne kadar maaş alacaklarını öğrenecekler. 2022 asgari ücret zammını açıklamasının ardından meraklı gözler emekli ve memur maaşına çevrildi. Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı 3 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? 2022 memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
2022 yılının ilk günlerinde emekli ve memurlar 3 Ocak Pazartesi günü ne kadar maaş alacaklarını net bir şekilde öğrenmiş olacak. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre memura 12.46'lık zam şimdiden kesinleşmişti. Geriye tek bir veri kaldı. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Bu hesaplamalara göre, SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak. Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i bulacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşulanlar arasında yer alıyordu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? 2022 memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşlarına dair tüm gelişmeler...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Tahminlere göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.
SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.