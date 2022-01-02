Maaş tablosu değişiyor! SSK, Bağkur, memur aylıkları yükseliyor! Aylardır bu an bekleniyordu! Memura 5 bin 279 TL, emekliye 3 bin 146 TL!

2022 yılının ilk günlerinde emekli ve memurlar 3 Ocak Pazartesi günü ne kadar maaş alacaklarını net bir şekilde öğrenmiş olacak. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre memura 12.46'lık zam şimdiden kesinleşmişti. Geriye tek bir veri kaldı. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Bu hesaplamalara göre, SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak. Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i bulacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşulanlar arasında yer alıyordu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? 2022 memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşlarına dair tüm gelişmeler...