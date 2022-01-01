Bugün resmen başladı! 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girenler listesi! Asgari ücret, AGİ, harç - pul bedelleri, pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...
Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayatımızda birçok alanda değişikler yaşanacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Asgari ücretten AGİ'ye, harç pul bedellerinden pasaport ücretlerine, adaletten bankacılığa kadar hayatımıza yeni değişiklikler gelecek. 1 Ocak 2022'den itibaren resmen başladı. 2022 yılı asgari ücreti, resmi enflasyonun neredeyse iki katı bir seviyede zam oranıyla 4 bin 250 TL olarak belirlendi. AGİ, asgari ücrete yapılan zammın ardından kabul edilen düzenleme ile kaldırıldı. İşte tüm değişikler haberimizde!
Bugün resmen başladı! 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girenler listesi! Asgari ücret, AGİ, harç - pul bedelleri, pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi... Yeni yıla girmemizle beraber yaşamımızda bir çok değişim olacak. 1 Ocak 2022'den itibaren resmen başlıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İşte enerjiden adalete 2022 senesinde hayatımıza girecek yeni değişimler...
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
2022 yılı asgari ücreti, resmi enflasyonun neredeyse iki katı bir seviyede zam oranıyla 4 bin 250 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 için net asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini söyledi.
2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor
AGİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
AGİ, asgari ücrete yapılan zammın ardından kabul edilen düzenleme ile kaldırıldı.