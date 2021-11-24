SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz... Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Nakit para banka hesabınıza anında yatıyor!
Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Nakit para banka hesabınıza yatıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik amacıyla bireylerin yaş, hizmet zamanı ve prim günü ödemesi kriterlerini yerine getirmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na çok uzun seneler zamanında her ay derli toplu prim ödemesi yapan kişilerin en mühim amacı ise emekli olabilmek. Öte yandan SGK emekli olamayanlara toplu para ödemesi yapıyor. Emekli olmak amacıyla çalışan fakat birtakım kıstaslara takılarak emekli olamayanlara müjde geldi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olmak amacıyla prim ödemesi yatırmış fakat emekli olamamış vatandaşlara prim iadesi ödemesi yapıyor. Belirli koşullara oluşturulan bu geri ödemeler güncel rakamlara göre ödeniyor. Emeklilik çalışan tüm kişilerin emeklerinin karşılığı olarak yaşlılık vakitlerinde aldığı sosyal bir haktır. Emekli olmak amacıyla aranılan yaş şartını karşılayan fakat değişik nedenlerle emekli olamayan vatandaşlara yönelik olarak toplu para ödemesi yapılıyor. Fakat emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilmek istiyorsa kesinlikle belirli şartları taşımaları gerekiyor
Yaşlılık nedeniyle çalışamayan kişilerin gelir kapısı olan emeklilik maaşı hak sahiplerine derli toplu olarak ödenir. Öncelik ile SGK'dan toplu para alacak vatandaşların bilmeleri gereken ilk koşul, bu ödemeler her prim yatıran vatandaşa istedikleri vakit oluşturulan bir ödeme değil.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 ardından memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki kişilerin toplu ödeme almasına izin verilir. Bu bireylerin rastgele bir amaçla işte ayrılması, iş konumunu kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla lüzumlu yaş şartını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını elde edememesi durumunda SGK'dan prim iadesi yapılır.
Sigortalı olarak rastgele bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir. Emeklilik amacıyla lüzumlu olan hizmet zamanı ve yaş şartlarını bitirmesi şarttır. Hizmet zamanı erkekler amacıyla 25 sene; kadınlar amacıyla 20 sene olarak belirlenmiştir. Sigortalı bireylerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi amacıyla hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.