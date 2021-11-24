SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz... Sigorta başlangıcı olanlara müjde! Nakit para banka hesabınıza anında yatıyor!

Sigortalı olarak rastgele bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir. Emeklilik amacıyla lüzumlu olan hizmet zamanı ve yaş şartlarını bitirmesi şarttır. Hizmet zamanı erkekler amacıyla 25 sene; kadınlar amacıyla 20 sene olarak belirlenmiştir. Sigortalı bireylerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi amacıyla hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.