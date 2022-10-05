SGK'dan toplu ödeme için onay çıktı! EYT'liye 26.000 TL avans müjdesi geldi! Ayın ortası hesaplara en az...
2 milyondan fazla kişiye EYT düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik kapısı açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları EYT başvuruları için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bu süreçte maaşlarının geciken EYT'liler için ise sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. Bu gelişmeye göre 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.
Son olarak emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayan EYT'lilere müjdeli haber verildi. Bu kapsamda avans düzenlemesi yapıldığı bildirildi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nakit avans düzenlemesi için kolları sıvadı. Bu bağlamda 2 Haziran itibariyle EYT'liler SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. EYT'liler, avans taleplerini dünden itibaren SGK'ya iletebiliyor.
Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.
Avans düzenlemesi, EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.
O KİŞİLER DİKKAT
Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.