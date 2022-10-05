SGK’dan toplu ödeme için onay çıktı! EYT’liye 26.000 TL avans müjdesi geldi! Ayın ortası hesaplara en az...

Son olarak emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayan EYT'lilere müjdeli haber verildi. Bu kapsamda avans düzenlemesi yapıldığı bildirildi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nakit avans düzenlemesi için kolları sıvadı. Bu bağlamda 2 Haziran itibariyle EYT'liler SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. EYT'liler, avans taleplerini dünden itibaren SGK'ya iletebiliyor.