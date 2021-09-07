Başvurular esube.iskur.gov.tr: İŞKUR ilköğretim mezunu üç bin sekiz yüz elli altı personel alıyor! 18-40 yaş aralığında olmak yeterli!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı ile ilgili yeni alımlar duyurulmaya devam ediliyor. Kamu ve özel sektörlere KPSS şartı aranmaksızın en az ilkokul mezunu 3 bin 856 personel alımı yapılacağı belirtildi. Piyasaya çıkan ilanlar aracılığıyla müracaat şartları ve detayları belli oldu. Müracaat şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sağlık problemi bulunmamak, 18-40 yaş aralığında bulunmak gibi maddelere yer verildi. İş arayan adaylar aktif olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR temizlikçi ilanlarına dair merak edilenler!