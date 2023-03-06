SGK'dan tek seferlik 38.000 TL ödeme alabilirsiniz! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! Yeni rakamlar tablo tablo gösterildi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan destek ödemeleri arasında doğum izin parası da bulunuyor. SGK çalışan annelere doğum izin parası adı altında bir ödeme yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin artmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da netlik kazanmış oldu.
06.03.2023 17:02 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:02
SGK'dan tek seferlik 38.000 TL ödeme alabilirsiniz. T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin. Yeni rakamlar tablo tablo gösterildi. SGK tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemeleri var. Bunlardan birisi çalışan annelere devlet 112 günlük süre için doğum izin parasıdır. Asgari ücretin 8.506 TL olmasıyla birlikte yeni ödeme tutarlarında da artış yaşandı. Asgari ücret alan birisine en düşük 37-38 bin TL ödeme yapılıyor.
3 ŞART VAR
SGK doğum yapan annelere doğum öncesi ve sonrası önemli destekler sağlıyor. Ancak ödeme için bazı şartlar aranıyor.