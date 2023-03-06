SGK'dan tek seferlik 38.000 TL ödeme alabilirsiniz. T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin. Yeni rakamlar tablo tablo gösterildi. SGK tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemeleri var. Bunlardan birisi çalışan annelere devlet 112 günlük süre için doğum izin parasıdır. Asgari ücretin 8.506 TL olmasıyla birlikte yeni ödeme tutarlarında da artış yaşandı. Asgari ücret alan birisine en düşük 37-38 bin TL ödeme yapılıyor.