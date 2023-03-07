13 maaş birden ödenecek! Emekliye 2 formülle %122 artış! Bayram ikramiyesinde 5.500 TL kıskacı! SSK, Bağkur, EYT'li, Esnaf, Tarım...

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. '2023 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?' sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına senede iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. 1.100 TL olarak ödenen ikramiyelere zam gelecek mi merak ediliyor. Ödemelerin 2.750 TL'ye çıkacağı konuşuluyor. Peki, yeni zam gelir mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...