13 maaş birden ödenecek! Emekliye 2 formülle %122 artış! Bayram ikramiyesinde 5.500 TL kıskacı! SSK, Bağkur, EYT'li, Esnaf, Tarım...
Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala ikramiye zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Mart ayına geldiğimiz şu günlerde emekli ikramiyelerin yatırılma tarihi araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli vatandaş 'Bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?' sorusunu merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. İşte son hesaplamalar haberimizde...
Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. '2023 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?' sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına senede iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. 1.100 TL olarak ödenen ikramiyelere zam gelecek mi merak ediliyor. Ödemelerin 2.750 TL'ye çıkacağı konuşuluyor. Peki, yeni zam gelir mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...
2 FORMÜL VAR
Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.
Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Böylece emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.