SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!
Çalışan, memur, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşlar binlerce lira ödeme alacak! Seneler boyunca çalışan kişilerin en büyük hayallerinden emekli olmaktır. Bu bağlamda, uzun yıllar boyunca çalışma hayatında bulunan ama emekli olamayan milyonlarca kişiye ek bir hak daha veriliyor. Birçok çalışanın bu haktan haberi olmamakla birlikte birikmiş parasına kavuşamıyor. SGK yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere toplu para ödemesi yapıyor. Milyonlarca çalışan gerekli şartlerı yerine getirirse biriken paralarına kavuşabiliyor. Bu olanaktan faydalanmak isteyenlerin sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşte SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!
Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. SGK yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere toplu para ödemesi yapıyor. Milyonlarca çalışan gerekli şartlerı yerine getirirse biriken paralarına kavuşabiliyor. Bu olanaktan faydalanmak isteyenlerin sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşte SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!
Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.