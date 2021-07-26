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SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Çalışan, memur, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşlar binlerce lira ödeme alacak! Seneler boyunca çalışan kişilerin en büyük hayallerinden emekli olmaktır. Bu bağlamda, uzun yıllar boyunca çalışma hayatında bulunan ama emekli olamayan milyonlarca kişiye ek bir hak daha veriliyor. Birçok çalışanın bu haktan haberi olmamakla birlikte birikmiş parasına kavuşamıyor. SGK yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere toplu para ödemesi yapıyor. Milyonlarca çalışan gerekli şartlerı yerine getirirse biriken paralarına kavuşabiliyor. Bu olanaktan faydalanmak isteyenlerin sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşte SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!

26.07.2021 13:04 - Son Güncelleme: 26.07.2021 13:06
SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. SGK yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere toplu para ödemesi yapıyor. Milyonlarca çalışan gerekli şartlerı yerine getirirse biriken paralarına kavuşabiliyor. Bu olanaktan faydalanmak isteyenlerin sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşte SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!

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SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

TOPLU PARA ALMA İMKANI

Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var.

SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Yasa, SSK ve Bağ- Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.