SGK'dan tek atışta binlerce lira nakit alın! Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Dilekçe vermek yeterli!

Memur, çalışan, SGK ve Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. SGK yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere toplu para ödemesi yapıyor. Milyonlarca çalışan gerekli şartlerı yerine getirirse biriken paralarına kavuşabiliyor. Bu olanaktan faydalanmak isteyenlerin sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşte SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!