Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! O şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! Çalışmaya devam etmeden…

Uzun yıllardır memuriyet görevini yerşne getiren vatandaşlara güzel haber geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmet veren memurlar isteğe bağlı ve çalışmaya devam etmeden yaş şartıyla emekli olma hakkını elde ediyor. Milyonlarca memur vatandaş bu haberi duyunca hemen ayrıntıları araştırmaya başladı ve kimlerin yararlanıp, yararlanamayacağını merak eder oldu. Tüm şartlar haberimizde yer alıyor, ayrıca emekli ikramiyesini etkileyip etkilemeyeceğinin bilgisini de derledik.