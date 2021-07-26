Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! O şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! Çalışmaya devam etmeden…
Milyonlarca çalışan uzun yıllar hizmet vermenin ardından emekli olmanın hayalini kuruyor. Memurları yakından ilgilendiren bir haber ise gündemde büyük ilgi gördü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Belirlenen şartları taşıyanlar çalışmaya devam etmeye gerek kalmadan yaş şartı ile emekli olabiliyor. Buradaki en önemli şart kamuda en az 10 yılını tamamlamış olmaları gerekiyor ve diğer tüm şartlar hakkındaki bilgiler de haberimizde yer alıyor. İşte emeklilik hayali kuran memurların merak ettikleri detaylar…
Uzun yıllardır memuriyet görevini yerşne getiren vatandaşlara güzel haber geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmet veren memurlar isteğe bağlı ve çalışmaya devam etmeden yaş şartıyla emekli olma hakkını elde ediyor. Milyonlarca memur vatandaş bu haberi duyunca hemen ayrıntıları araştırmaya başladı ve kimlerin yararlanıp, yararlanamayacağını merak eder oldu. Tüm şartlar haberimizde yer alıyor, ayrıca emekli ikramiyesini etkileyip etkilemeyeceğinin bilgisini de derledik.
2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor.
4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK OLMA
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip Emekli Sandığı'ndan emeklilik hakkı kazanabiliyor.