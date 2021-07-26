O şart kaldırıldı! Derhal 232 TL verilecek! SGK'ya talep dilekçesi vermeden başvurabilirsiniz. Vatandaşlar verilen destekler arasında yer alan emzirme ödeneği, bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeneği almak için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emzirme ödeneği kapsamında doğum yapan vatandaşa 232 lira ödeme sağlanıyor. Aynı son yapılan resmi duyurdaki bilgilere göre, başvuru için talep dilekçesi verme şartının kaldırıldığı bildirildi. Başvuru yapanların parası anında hesaplara yatırılıyor.