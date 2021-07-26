O şart kaldırıldı! Derhal 232 TL verilecek! SGK'ya talep dilekçesi vermeden başvurabilirsiniz
Devlet tarafından vatandaşa sunulan destek ödemelerinden birisi de emzirme ödeneğidir. Doğum yapan anneye ya da eşi sigortalı değilse sigortalı erkeğe ödeme yapılmaktadır. Bu ödeneğe dair detaylar ise bebek bekleyen çiftler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde bu doğrultuda kadın çalışanların emzirme parasından gece çalışmaya, doğum yardımından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunulmaktadır. Aynı zamanda çalışan anneler borçlanarak erken emeklilikten yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi açıklamasına göre emzirme ödeneğine ilişkin tüm bilgileri haberimizde detaylı bir şekilde paylaştık.
O şart kaldırıldı! Derhal 232 TL verilecek! SGK'ya talep dilekçesi vermeden başvurabilirsiniz. Vatandaşlar verilen destekler arasında yer alan emzirme ödeneği, bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeneği almak için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emzirme ödeneği kapsamında doğum yapan vatandaşa 232 lira ödeme sağlanıyor. Aynı son yapılan resmi duyurdaki bilgilere göre, başvuru için talep dilekçesi verme şartının kaldırıldığı bildirildi. Başvuru yapanların parası anında hesaplara yatırılıyor.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.