SGK'dan son dakika haberi: 2008 sonrası girişi varsa... Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! Emeklilikte yeni düzenleme müjdesi!

SGK'dan mühim bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının sonrasında genelge yayımlandığı, emeklilikte planlama yapıldığına yer verildi. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi. Söz hususu kanuna göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek amacıyla SSK sigortalılarının çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunması gerektiği kaydedilen genelgede 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden yani 2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde tespit edilen sigortalılara aylık ödeme bağlanabilmesi amacıyla çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçesini teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

01.07.2021 16:48 - Son Güncelleme: 01.07.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





