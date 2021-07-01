Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

"BU DÖNEMDE 2. EL OTO YATIRIM DEĞİLDİR"

2. el araç fiyatlarının yükselmesinin bir başka nedeni ise talep. Yüksek talep ve alıcı olunca piyasa da giderek yukarıya çıkıyor. Fiyatların sürekli oynadığı bu dönemde 2. el aracı yatırım olarak düşünmek de bir yanılgıdan ibaret. Otomotiv yazarı Cem Özenen, "En azından yatırım olsun diyor ama bu yatırım da değil aslında. Böyle bir yatırım şekli de yok. Şimdi 150'ye alayım önümüzdeki ay 160'a satarım diye düşünüyor ama o kadar kolay değil o fiyata satmak" ifadelerini kullandı.