Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...
Normalleşme adımlarının atılmasıyla hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması, normalleşme, yaz sezonu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkiledi. Vatandaşlar 2. el otomobilde düşüş beklentisine girdi ancak fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 2. el oto piyasası hareketlendi. Bayramın da etkisiyle temmuz ayında rekor sayıda 2. el araç satışı bekleniyor. Peki, İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte detaylar!
Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması, normalleşme, yaz sezonu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkiledi. Vatandaşlar 2. el otomobilde düşüş beklentisine girdi ancak fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 2. el oto piyasası hareketlendi. Bayramın da etkisiyle temmuz ayında rekor sayıda 2. el araç satışı bekleniyor. Peki, İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte detaylar!
"BU DÖNEMDE 2. EL OTO YATIRIM DEĞİLDİR"
2. el araç fiyatlarının yükselmesinin bir başka nedeni ise talep. Yüksek talep ve alıcı olunca piyasa da giderek yukarıya çıkıyor. Fiyatların sürekli oynadığı bu dönemde 2. el aracı yatırım olarak düşünmek de bir yanılgıdan ibaret. Otomotiv yazarı Cem Özenen, "En azından yatırım olsun diyor ama bu yatırım da değil aslında. Böyle bir yatırım şekli de yok. Şimdi 150'ye alayım önümüzdeki ay 160'a satarım diye düşünüyor ama o kadar kolay değil o fiyata satmak" ifadelerini kullandı.