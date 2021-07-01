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Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

Normalleşme adımlarının atılmasıyla hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması, normalleşme, yaz sezonu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkiledi. Vatandaşlar 2. el otomobilde düşüş beklentisine girdi ancak fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 2. el oto piyasası hareketlendi. Bayramın da etkisiyle temmuz ayında rekor sayıda 2. el araç satışı bekleniyor. Peki, İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte detaylar!

01.07.2021 17:03 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:03
Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması, normalleşme, yaz sezonu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkiledi. Vatandaşlar 2. el otomobilde düşüş beklentisine girdi ancak fiyatlardaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 2. el oto piyasası hareketlendi. Bayramın da etkisiyle temmuz ayında rekor sayıda 2. el araç satışı bekleniyor. Peki, İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

"TALEP ARTTIKÇA FİYATLAR DA YÜKSELECEKTİR"

Kurban Bayramı yaklaşırken oto galerileri ve 2. el pazarları yılın belki de en kalabalık günlerini geçiriyor. Her yıl temmuz ayında hareketlenen ikinci el piyasasında alışverişin, bu sene Kurban Bayramı'nın da etkisiyle çok daha artacağı öngörülüyor.

Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

Ancak bir yandan da fiyatlar artmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi Otomotiv Yazarı , "Neredeyse 1 buçuk senedir fiyatlar sürekli yükseliyor. Bir ara piyasaya arz dengelendi, fiyatlar düştü ama şimdi yeniden yükselmeye başladı. Çünkü bazı markalar arzda yine sıkıntı yaşıyor" dedi.

Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

Pandeminin başlamasıyla birlikte sektörde yaşanan sorunlar, fiyatları olumsuz etkiledi. Otomotiv yazarı, "Öyle olaylar oldu ki konteyner krizi, Süveyş Kanalı'nda takılan tanker, çip krizi ve pandemi derken hepsi üst üste geldi" diye konuştu.

Araç almak isteyenler dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Bayram sonrası 2. el otoda büyük düşüş etkisi...

"BU DÖNEMDE 2. EL OTO YATIRIM DEĞİLDİR"

2. el araç fiyatlarının yükselmesinin bir başka nedeni ise talep. Yüksek talep ve alıcı olunca piyasa da giderek yukarıya çıkıyor. Fiyatların sürekli oynadığı bu dönemde 2. el aracı yatırım olarak düşünmek de bir yanılgıdan ibaret. Otomotiv yazarı Cem Özenen, "En azından yatırım olsun diyor ama bu yatırım da değil aslında. Böyle bir yatırım şekli de yok. Şimdi 150'ye alayım önümüzdeki ay 160'a satarım diye düşünüyor ama o kadar kolay değil o fiyata satmak" ifadelerini kullandı.