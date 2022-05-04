Emeklilerin cüzdanları boş kalmayacak! 500 TL, 625 TL, 750 TL ödeme için başvurular kabul edilmeye başlandı! Devlete tatil yok, az önce onaylandı
Emekli vatandaşların, gündelik yaşam şartlarının pahalılaşması karşısında verdikleri zorlu mücadeleye göz yummak istemeyen kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalamış oldukları emekli maaş ödemeleri protokolü kapsamında alakalı takımda yer alan vatandaşlara 750 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağını bildirdi. İşte bankaların ek ödeme kampanyalarının ayrıntıları
Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları 3 yılda bir emekli maaş ödemelerine ilişkin bir protokol imzalamaktadır. Bu protokol sonucunda emekli vatandaşlara, aldıkları emekli maaşları haricinde ek ödeme yapılmasına karar verilir. İlgili şartları sağlayan tüm emekli vatandaşlar, kamu kurumları tarafından geliştirilmiş olan ek ödeme kampanyalarından yararlanmaya hak kazanırlar.
SGK ve kamu bankaları arasında imzalanan yeni dönem protokolüne göre Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın emekli vatandaşlara aldıkları maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda ek ödeme yapılmasına karar verildi. Yeni kampanyanın detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Emekli Vatandaşlara Kamu Bankalarından Karşılıksız Ödeme!
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan 13 milyon emekli vatandaşa ek ödeme hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankaları, ilgili hizmetlerinin alınan maaş tutarlarına göre değişiklik göstereceğini bildirdiler. Söz konusu güncel kampanya için belirlenmiş olan promosyon tutarları şu şekilde bildirildi:
Bankaların Emekli Promosyonu Kampanyalarından Nasıl Yararlanılır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyalarından yararlanarak ek ödeme almak isteyen vatandaşların, bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. İlgili kamu bankaları promosyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, emekli maaşı hesaplarını kendi bünyelerine taşımalarını ve söz konusu maaş hesabının 3 yıl boyunca banka bünyesinde kalacağının sözünün verilmesini istemektedir. Bu iki şartı sağlayan her emekli vatandaş, istediği kamu bankasından promosyon ödemesi alabilmektedir.