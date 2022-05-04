Emeklilerin cüzdanları boş kalmayacak! 500 TL, 625 TL, 750 TL ödeme için başvurular kabul edilmeye başlandı! Devlete tatil yok, az önce onaylandı

Bankaların Emekli Promosyonu Kampanyalarından Nasıl Yararlanılır?

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli promosyonu kampanyalarından yararlanarak ek ödeme almak isteyen vatandaşların, bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. İlgili kamu bankaları promosyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, emekli maaşı hesaplarını kendi bünyelerine taşımalarını ve söz konusu maaş hesabının 3 yıl boyunca banka bünyesinde kalacağının sözünün verilmesini istemektedir. Bu iki şartı sağlayan her emekli vatandaş, istediği kamu bankasından promosyon ödemesi alabilmektedir.