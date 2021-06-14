SGK'dan satılık bomba gibi ucuz ev ve 2. el araç ilanları! 20.000 TL'ye araba 30.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Haziran ayında her bütçeye uygun ucuz ev ve 2. el araçlar! İcra yolu ile çok cazip fiyatlara ev, araç veya arsa almak mümkün. SGK tarafından satılık araçlar ve evler normal piyasalardan alınabilecek 2. el araçlara ve konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bu araçlar ve konutlar borçlu kişilerin borcuna karşılık el konularak SGK tarafından satışa çıkarılmaktadır. Bu noktada vatandaşlar Haziran ayı araç ve gayrimenkul ilanlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar!