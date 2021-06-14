SGK'dan satılık bomba gibi ucuz ev ve 2. el araç ilanları! 20.000 TL'ye araba 30.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Haziran ayında her bütçeye uygun ucuz ev ve 2. el araçlar! SGK tarafından satılık araçlar ve evler normal piyasalardan alınabilecek 2. el araçlara ve konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bu araçlar ve konutlar borçlu kişilerin borcuna karşılık el konularak SGK tarafından satışa çıkarılmaktadır. Bu noktada vatandaşlar Haziran ayı araç ve gayrimenkul ilanlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar!
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Haziran ayında her bütçeye uygun ucuz ev ve 2. el araçlar! İcra yolu ile çok cazip fiyatlara ev, araç veya arsa almak mümkün. SGK tarafından satılık araçlar ve evler normal piyasalardan alınabilecek 2. el araçlara ve konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bu araçlar ve konutlar borçlu kişilerin borcuna karşılık el konularak SGK tarafından satışa çıkarılmaktadır. Bu noktada vatandaşlar Haziran ayı araç ve gayrimenkul ilanlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar!
İCRALIK ARABA- KONUT ALMAK MANTIKLI MI?
Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.
İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.