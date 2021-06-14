BİM 15 Haziran aktüel kataloğunda bakım ürünleri revaçta! Yaz enerjisini yansıtacak indirimler raflarda yer alacak!
BİM 15 Haziran aktüel kataloğunda yaz enerjisini yansıtacak ürünlerde dev indirim fırsatı sunuluyor. Tüm illerden vatandaşlar Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden çeşitli, güzell ve uygun fiyatlı ürünlerin neler olduğunu görmek için önceden kataloğu inceliyor. BİM'de bu hafta; duş jeli, maskara, oje, şampuan ve kulak çubuğu, manikür seti, makyaj seti, saç fırçası, bebek kolonyası, yüz maskesi, sıvı sabun, topuk törpüsü, sivrisineklere karşı elektrolikit, ıslak tuvalet kağıdı, siyah burun bandı, diş ipi, sivrisinek kovucu ürünleri yarın raflardaki yerini alacak.
14.06.2021 23:53
- Son Güncelleme: 15.06.2021 00:02
BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yaz enerjisini yansıtacak ürünler raflara gelecek. BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri dikkat çekti. BİM 15 Haziran aktüel kataloğunda, 2 farklı marka bebek bezi, tuvalet kağıdı, hijyenik ped, şampuan, saç kremi, peçete, ıslak havlu, duş jeli, parfüm, çamaşır suyu, sıvı Arap sabunu, yumuşatıcı, temizlik bezi seti, çift bıçaklı tıraş bıçağı, parfümlü cam kolonya gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu!