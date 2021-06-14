Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor! 10.000 TL destek kredisi mest etti! Bu yaz keyif ehli edecek kampanya Ziraat'ten geldi!
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ederek en uygun faizli krediyi arıyor. Nakit sorununu gidermek isteyen emekliler için Ziraat Bankası'ndan özel bir kampanya müjdesi geldi. Bu kredi kapsamında 380 lira taksitle 10 bin TL ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. İşte Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi detayları!
Ayda sadece 380 TL ödeme yapılıyor! Ziraat Bankası tarafından uygun faiz oranlarıyla krediler sunulmaya devam ediliyor. Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ederek en uygun faizli krediyi arıyor. Nakit sorununu gidermek isteyen emekliler için Ziraat Bankası'ndan özel bir kampanya müjdesi geldi. Bu kredi kapsamında 380 lira taksitle 10 bin TL ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;
Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilere Özel Krediler Ziraat'te!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az iki tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.