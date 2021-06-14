Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor! 10.000 TL destek kredisi mest etti! Bu yaz keyif ehli edecek kampanya Ziraat'ten geldi!

ZİRAAT BANKASI KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az iki tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.