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Haberler Ekonomi 5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

İşsizlik maaşınızı alabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Günlük olarak işsizlik yardımı hesaplanacak olursa, ortalama brüt kazançlarının yüzde kırk oranındadır. Vergi ve kesintisiz verilir. Nafaka dışında kimseye devredilmez.

takvim.com.tr
20.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:59
5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

Kendi talebi dışında işten çıkarılanlar için İŞKUR tarafından işsizlik parası verilmektedir. Bu anlamda işsiz kalan vatandaşlara iş arama zamanı süresince maaş verilmesi sağlanmaktadır. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak elzemdir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

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5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

Ancak bu maaş asgari ücretin en çok yüzde sekseni kadar olabilir. Maaşın yanı sıra Genel Sağlık Sigortası Primleri de yatırılmakta ve sağlık hizmeti alabilmektedirler.

5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

Meslek edindirme kursu alma hakları da bulunmaktadır. 5.137,51 TL karşılığı maaş, meslek edinme şansı ve sağlık hizmeti alabilme şansı mutlaka işsiz kalınan dönem için değerlendirilmeli ve başvuru yapılmalıdır.

5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşten çıkarılma gerçekleştikten sonra ilk 30 gün içerisinde müracaat yapılması lazımdır.

5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları

İşsizlik maaşı almakta olan kişiler iş başvurusu yapmış sayılır, o yüzden bir iş veya görüşmesi için yapılan çağrıya cevap vermek zorundadırlar.

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