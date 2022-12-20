5.137,51 TL aylık maaş alma şansı! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK sigortası yapılıyor! İşte almak için başvuru şartları
İşsizlik maaşınızı alabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Günlük olarak işsizlik yardımı hesaplanacak olursa, ortalama brüt kazançlarının yüzde kırk oranındadır. Vergi ve kesintisiz verilir. Nafaka dışında kimseye devredilmez.
20.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:59
Kendi talebi dışında işten çıkarılanlar için İŞKUR tarafından işsizlik parası verilmektedir. Bu anlamda işsiz kalan vatandaşlara iş arama zamanı süresince maaş verilmesi sağlanmaktadır. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak elzemdir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.