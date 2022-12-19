Yeni hafta geldi ŞOK 19-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu fiyat LİSTESİ! Yılbaşı özel indirimleri az evvel başladı! Kar spreyi, konfeti, mum...

ŞOK'a yılbaşı ürünleri geldi mi, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde soruları market alışverişine çıkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Yılbaşı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Öncesinde yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler ve yılbaşı özel indirimlerinden faydalanmak isteyenler ŞOK'un aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. İşte ŞOK 19-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu fiyat LİSTESİ!