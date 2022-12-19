Yeni hafta geldi ŞOK 19-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu fiyat LİSTESİ! Yılbaşı özel indirimleri az evvel başladı! Kar spreyi, konfeti, mum...
Yılbaşına çok az bir zaman dilimi kaldı. Yeni yılı evinde, dükkanında, misafirlikte kutlamak isteyenler yanında getirdikleri ufak süslerle çevresini aydınlatabilir, estetik bir görüntü verebilir. ŞOK marketlerinde bu hafta kar spreyi, dekoratif mumlar, konfeti gibi bir çok yılbaşı ürünü satılıyor. İşte Yeni hafta geldi ŞOK 19-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu fiyat LİSTESİ! İşte Yılbaşı özel indirimleri...
19.12.2022 15:29 - Son Güncelleme: 19.12.2022 15:29
ŞOK'a yılbaşı ürünleri geldi mi, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde soruları market alışverişine çıkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Yılbaşı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Öncesinde yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler ve yılbaşı özel indirimlerinden faydalanmak isteyenler ŞOK'un aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. İşte ŞOK 19-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu fiyat LİSTESİ!