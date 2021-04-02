SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar! Artık hesaplamalar 3 ay üzerinden yapılmayacak! İşte detaylar…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışanlar için iş görememezlik ödeneği yapıyor böylece hem işçiyi hem de işvereni korumayı amaçlıyor. SGK rapor ödemeleri için 3 ay üzerinden hesaplama yaparken bu kararından değişiklik yaptı. Peki SGK'dan rapor ödenekleri için nasıl bir karar alındı? İş görememezlik ödeneğinden kimler yararlanabilir, nasıl ve ne zaman alınır? Konuya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.