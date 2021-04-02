SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar! Artık hesaplamalar 3 ay üzerinden yapılmayacak! İşte detaylar…
SGK'dan rapor ödenekleri için yeni karar geldi ve vatandaşlar merakla ayrıntıları araştırır oldu. SGK iş göremezlik ya da gebelik gibi raporlarda işverenin maaş kesintisi yapmaması için bir ücret ödeyerek doğacak olan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor. Bu noktada ödemeleri yapmadan önce son 3 ay primlerini dikkate alıyorken bu kararında değişikliğe gitti. Artık hesaplamalar 3 ay üzerinden yapılmayacak. Peki SGK rapor ödemeleri için kaç ay üzerinden hesaplama yapacak? İşte tüm detaylar…
SGK'dan rapor ödenekleri için yeni karar geldi ve vatandaşlar merakla ayrıntıları araştırır oldu. SGK iş göremezlik ya da gebelik gibi raporlarda işverenin maaş kesintisi yapmaması için bir ücret ödeyerek doğacak olan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor. Bu noktada ödemeleri yapmadan önce son 3 ay primlerini dikkate alıyorken bu kararında değişikliğe gitti. Artık hesaplamalar 3 ay üzerinden yapılmayacak. Peki SGK rapor ödemeleri için kaç ay üzerinden hesaplama yapacak? İşte tüm detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışanlar için iş görememezlik ödeneği yapıyor böylece hem işçiyi hem de işvereni korumayı amaçlıyor. SGK rapor ödemeleri için 3 ay üzerinden hesaplama yaparken bu kararından değişiklik yaptı. Peki SGK'dan rapor ödenekleri için nasıl bir karar alındı? İş görememezlik ödeneğinden kimler yararlanabilir, nasıl ve ne zaman alınır? Konuya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında hazırlanan ekonomik paket kapsamında gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde esas günlük kazançlarla ilgili hesapların dikkate alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine çıkartılmasına karar verildi.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ (RAPOR PARASI) NEDİR?
Sigortalı çalışanların belirli bir hastalıktan dolayı çalışmayacak durumda olması, gebelik durumu ve iş kazası geçirmesi durumunda uzman doktor onaylı rapor alması gerekir. Çalışan kişi raporlu olduğu gün sayısı boyunca maaşını işveren yerine SGK'dan alır.