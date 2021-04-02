Hemen emekli olun! 4500-3600 günden SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik şartları açıklaması! Aylık maaş tutarı kaç TL?
Emekli olmak için aranan koşullar prim gün rakamını ve yaş haddini doldurmak. Aranan bu koşullardan prim günü doldurmamış kişiler 4500 ve 3600 günden emeklilik koşulları için araştırma yapmaya başladı. Özel koşullarla sağlanan bu emeklilik modelinde vatandaşların gün ve yaş koşullarını da sağlamaları gerekiyor. SGK'nın sağladığı bir öteki emeklilik usulü ise 4500 günle emeklilik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
3600 günden emeklilik maaşı ne kadar SSK kapsamında çalışanların hakkında en çok araştırma yaptığı konuların başında gelmektedir. 4a SSK kapsamında erken emeklilik yollarından birisi de 3600 gün ile emekliliktir. Bu kapsamdan sadece sigorta kapsamında olanlar emekli olabilir. Tabi bunun da belli şartları vardır. Bu yazımızda 3600 emeklilik şartları ve 3600'den emekli olan bir kişi ne kadar maaş alır konusunda ayrıntıları bulabilir ayrıca 3600 günle emeklilik hesaplama tablosundan emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz. 4a SSK kapsamında 3600 günden emeklilik hakkı elde edebilmeniz için ilk defa sigortaya, bağkura ya da diğer sigortalara giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Bu 3600 gün ile emeklilik için olmazsa olmaz şartlardan birisidir.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.
Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;
25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş
– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.
Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartı;
4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır.
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması
– 05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.