RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SGK'dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! Damping destek geldi! Bağ-Kur (4B) sigortalıları...

SGK'dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! Damping destek geldi! Bağ-Kur (4B) sigortalıları...

Bilindiği üzere Bağ-Kur (4B) sigortalıların emekli olmak için prim borçlarını ödemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da devreye girerek bu vatandaşlara destek çıkıyor. Bu kapsamda SGK bankalarla ortak bir protokol imzaladı. Protokol ile Bağ-Kurlular borçlarını bankalardan alacakları kredi ile kapatabilecek. Böylelikle vatandaşlar belirli bankalardan SGK destekli kredi çekip, prim borçlarını kapatıp hemen emekli olabiliyor. İşte detaylar...

26.04.2022 10:30 - Son Güncelleme: 26.04.2022 10:30
Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK’dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur 4B sigortalıları...

Emeklilik hayali olan milyonlarca vatandaş bu yöntemde sıkıntısız, stressiz güvenle hayaline kavuşabiliyor. SGK, vatandaşların emeklilik halini kolaylaştırabilmek için harekete geçti. Günümüzde bir çok kişinin emeklilik için prim borcu bulunuyor. Bu kişiler borçlarını kapatabilmek için çeşitli yollar arıyor. Tam da bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye giriyor. Nasıl mı? Emeklilik prim borcunu ödemek isteyen Bağ-Kurlular (4B) SGK destekli bankalardan kredi alarak borçlarını çarçabuk bitirebiliyor. Detaylar şöyle...

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Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK’dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur 4B sigortalıları...

Ülkemizde emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar yaş ve prim şartı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hayali kuran ancak prim borcu olan Bağ-Kur (4B) sigortalıları için güzel haberi duyurdu.

Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK’dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur 4B sigortalıları...

BU BANKALAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİYOR

SGK, prim borcu olan vatandaşların primlerini toplu bir şekilde kredi yoluyla ödeyebilmesi için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile yeni bir protokol imzaladı.

Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK’dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur 4B sigortalıları...

Bu protokol kapsamında emekli olmak için prim ödemesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bu bankalardan uygun faizli kredi çekebiliyor.

Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! SGK’dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Damping destek geldi! Bağ-Kur 4B sigortalıları...

Kredilerin geri ödemeleri de emekli maaşı bağlandıktan sonra, cüzi miktarlarda taksitlendirilerek bankalar tarafından otomatik alınıyor.

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