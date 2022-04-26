SGK'dan prim borcunu kapatmak isteyenlere formül! Emekli olmak isteyenler bankalara koşuyor! Damping destek geldi! Bağ-Kur (4B) sigortalıları...

Emeklilik hayali olan milyonlarca vatandaş bu yöntemde sıkıntısız, stressiz güvenle hayaline kavuşabiliyor. SGK, vatandaşların emeklilik halini kolaylaştırabilmek için harekete geçti. Günümüzde bir çok kişinin emeklilik için prim borcu bulunuyor. Bu kişiler borçlarını kapatabilmek için çeşitli yollar arıyor. Tam da bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye giriyor. Nasıl mı? Emeklilik prim borcunu ödemek isteyen Bağ-Kurlular (4B) SGK destekli bankalardan kredi alarak borçlarını çarçabuk bitirebiliyor. Detaylar şöyle...